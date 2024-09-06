Прокурор из ЗКО уволился после скандального видео

В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что специализированный природоохранный прокурор уволился с занимаемой должности, передает "Уральская неделя".

В начале августа в социальных сетях распространили видео, на котором мужчина, похожий на природоохранного прокурора, стоит на улице в нетрезвом состоянии.

В надзорном органе провели служебное расследование.

"Установить точную дату заснятия фото и видеоизображения не представилось возможным ввиду объективных причин.

Вместе с тем имел место общественный резонанс и многочисленные дискуссии среди пользователей социальных сетей и читателей информационных интернет-ресурсов.

По результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокуратуры области Бискалиев А.М. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Вместе с тем Бискалиев А.М., осознавая предъявляемые высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, обратился на имя руководства с рапортом об освобождении от занимаемой должности", - сообщили в прокуратуре.

Здесь добавили, что 20 августа он был освобожден от занимаемой должности специализированного природоохранного прокурора Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с мужчиной, который, как утверждалось, является природоохранным прокурором ЗКО. В подписи к нему указывалось, что мужчина в дневное время прогуливался по улицам Уральска в состоянии алкогольного опьянения. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В прокуратуре региона заявили, что начали расследование.

А глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге) за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При этом Орынбек Насимуллин признался, что дома пил пиво. Ночью на улице послышался шум и он вышел посмотреть, тогда его и заметили местные жители.