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Прокурор из ЗКО уволился после скандального видео

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Мужчина стоит на улице в Уральске
Мужчина. Кадр из видео: facebook.com

В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что специализированный природоохранный прокурор уволился с занимаемой должности, передает "Уральская неделя".

В начале августа в социальных сетях распространили видео, на котором мужчина, похожий на природоохранного прокурора, стоит на улице в нетрезвом состоянии.

В надзорном органе провели служебное расследование.

"Установить точную дату заснятия фото и видеоизображения не представилось возможным ввиду объективных причин.

Вместе с тем имел место общественный резонанс и многочисленные дискуссии среди пользователей социальных сетей и читателей информационных интернет-ресурсов.

По результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокуратуры области Бискалиев А.М. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Вместе с тем Бискалиев А.М., осознавая предъявляемые высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, обратился на имя руководства с рапортом об освобождении от занимаемой должности", - сообщили в прокуратуре.

Здесь добавили, что 20 августа он был освобожден от занимаемой должности специализированного природоохранного прокурора Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с мужчиной, который, как утверждалось, является природоохранным прокурором ЗКО. В подписи к нему указывалось, что мужчина в дневное время прогуливался по улицам Уральска в состоянии алкогольного опьянения. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В прокуратуре региона заявили, что начали расследование.

А глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге) за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При этом Орынбек Насимуллин признался, что дома пил пиво. Ночью на улице послышался шум и он вышел посмотреть, тогда его и заметили местные жители.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158089-prokuror-iz-zko-uvolilsya-posle-skandalnogo-video/

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