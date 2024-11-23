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"Находился в раздраженном состоянии": астанчанин повредил стену и был наказан

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Парень держится за голову, сидя на лавочке
Парень грустит: Pexels

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело о повреждении чужого имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в столице рассмотрено дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Правонарушитель Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку. Согласно представленной документации, ущерб оценен в 142 181 тенге", - сообщается в публикации.

Факт правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью с места происшествия.

В судебном заседании правонарушитель признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что повредил чужое имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в эмоционально раздраженном состоянии.

"При назначении наказания суд учел отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, признание вины и чистосердечное раскаяние правонарушителя как смягчающее обстоятельство.

Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", - отмечает суд.

По итогам рассмотрения дела суд признал Д. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 147-1 КоАП и назначил административный арест сроком на 20 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, сегодня мы писали о других случаях вандализма в столице. В частности, мужчина 32 лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее. Другой разбил стекло в дежурной части полиции. Еще двое повредили чужие автомобили. Полицейские нашли всех правонарушителей и привлекли к ответственности.

Ранее в октябре в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

В начале октября пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это столичный суд арестовал его на 10 суток.

А в конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191536-nahodilsya-v-razdrazhennom-sostoyanii-astanchanin-povredil-stenu-i-byl-nakazan/

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