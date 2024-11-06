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Более 21 млн тенге похитили директор и бухгалтер школы в Кызылорде

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Кызылорде вынесли приговор директору и главному бухгалтеру ДЮСШ за хищение бюджетных средств на сумму более 21,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрели в суде № 2 Кызылорды.

Суд установил, что один из подсудимых, занимая должность директора детско-юношеской школы олимпийского резерва, воспользовался служебным положением и с помощью второй подсудимой, главного бухгалтера, незаконно перечислял на свой счет бюджетные средства в период с 2018 по 2023 годы, причинив ущерб государству в крупном размере.

"Подсудимая, занимая должность главного бухгалтера этого же учреждения, помогала директору использовать бюджетные средства в личных целях, а также в 2019-2023 годах незаконно перечисляла деньги на свой счет и тратила их на собственные нужды", - отметили в суде.

В результате преступных действий государству был причинен имущественный ущерб на сумму более 21,7 млн тенге.

На судебном заседании подсудимые признали предъявленное им обвинение и выразили сожаление о своих действиях.

Главный бухгалтер просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как она беременна и на иждивении имеет несовершеннолетних детей.

Представитель потерпевшего указал, что подсудимые полностью возместили ущерб, и других претензий к ним нет.

Приговором суда директора признали виновным по п.1, 2, 3 ч.3 ст.189 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Бухгалтер признана виновной по ч.5 ст.28 - п.1, 2, 3 ч.3 ст.189 УК РК. Путем поглощения менее строгого наказания на более строгим, ей окончательно назначили три года лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Так как она является женщиной с детьми, не достигшими 14-летнего возраста, исполнение наказания отложили на срок до пяти лет, но не более достижения ребенком 14-летнего возраста.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. По данным прокуратуры, они незаконно перечисляли деньги лицам, не работающим в отделе образования.

А бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183813-bolee-21-mln-tenge-pohitili-direktor-i-buhgalter-shkoly-v-kyzylorde/

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