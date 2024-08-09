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МВД совместно с КНБ пресекли деятельность 4 особо опасных ОПГ в Казахстане (видео)

Опубликовано:

Спецоперация
Спецоперация. Кадр из видео: polisia.kz

О результатах работы по борьбе с организованной преступностью рассказали в МВД. По данным ведомства, совместно с КНБ пресечена деятельность представителей 4 особо опасных ОПГ в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях, передает NUR.KZ.

По данным информационного медиапортала ведомства, Министерством внутренних дел принимаются комплексные меры по противодействию организованной преступности.

Реализуются целевые оперативные разработки по пресечению деятельности криминальных группировок.

С начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе 3 - по транснациональным.

Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 150 представителей криминалитета.

"При взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам, своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну. Не допущены факты криминальных конфликтов на территории Казахстана с их участием.

Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей 4 особо опасных преступных групп в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях", - рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также, по данным ведомства, принимаются меры по противодействию финансирования ОПГ и теневой экономике, в том числе совместно с Агентством финансового мониторинга.

Выявлены правонарушения с ущербом государству на сумму свыше 11 млрд тенге. Изъято 12,5 тысяч литров и около 2 млн пачек безакцизной продукции, более 5 тонн рыбных ресурсов и свыше 5 тысяч дериватов сайги.

Ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъяты десятки тонн руды.

Особо внимание уделяется недопущению криминализации подростковой среды. Прекращена противоправная деятельность 19 молодежных группировок, занимавшихся в основном вымогательствами среди учащихся школ, колледжей и вузов, а также хулиганствами и хранением оружия.

"Ключевым направлением остается пресечение криминальной деятельности групп, связанной с хищением имущества градообразующих предприятий и горно-обогатительных комбинатов. Совместно с КНБ и СГО проведены задержания нескольких преступных групп, наладивших в сговоре с работниками компаний "серые" схемы по хищению золота, металла и другой продукции предприятий. Расследуются десятки эпизодов уголовных дел, в том числе по фактам создания, руководства и участия в ОПГ", - отметил Куандык Алпыс.

Совместно с заинтересованными государственными органами проводится последовательная работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней правонарушениям. Выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе 9 случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.

В целом работа по указанным направлениям находится на особом контроле руководства МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматы и Шымкенте проведены одновременные задержания в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана. Как рассказали в МВД, в ходе 40 обысков изъято более 10 единиц огнестрельного оружия. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

А в Акмолинской области осудили гражданина Украины за создание транснациональной ОПГ. По данным следствия, он и граждане Молдовы приобрели дом для создания подпольной лаборатории и незаконного изготовления и хранения в целях сбыта аналогов психотропного вещества в особо крупном размере в городе Ерейментау. Ему назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двум другим фигурантам - 22 и 21 год лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146707-mvd-sovmestno-s-knb-presekli-deyatelnost-4-osobo-opasnyh-opg-v-kazahstane-video/

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