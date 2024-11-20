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Эзотерика

Нелегальное мясо продавали на прилавках Астаны

Опубликовано:

Сотрудник полиции
Проверка торговых точек в Астане. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане выявлено более тонны нелегального мяса, а в торговых точках мясную продукцию продавали незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По данным ведомства, с 18 по 20 ноября в столице прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", где выявляли лиц, причастных к совершению краж скота и усиление контроля за соблюдением ветеринарных норм.

"За период проведения мероприятия полицейские на постах КП "Рубеж" проверили более 3 тысяч автомобилей. В шести из них обнаружено отсутствие документов на перевозимые туши скота. Изъято 6 туш, из них 2 - крупного рогатого скота и 4 мелкого рогатого скота общим весом 1,2 тонны. Мясо передано в Комитет ветеринарного контроля, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Кроме того, проверены 12 объектов внутренней торговли. В пяти из них выявлены факты незаконной реализации мяса, нарушители привлечены к ответственности по статье 204 КоАП РК", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Также стражами порядка особое внимание было уделено окраинам города. Полицейские провели подворный обход 71 домов, где содержатся сельскохозяйственные животные. В результате выявлено 12 нарушений, включая несоблюдение правил благоустройства.

Ранее мы писали, что мясо животных неизвестного происхождения продавали на одном из рынков Астаны.

В мае в столице прокуратурой выявлены нарушения в работе по реализации животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарный контроль - по городу, по данным ведомства, функционировали более ста неконтролируемых субъектов.

Отмечается, что результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения: бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

В конце марта сообщалось, что тонны непроверенного мяса оказались на прилавках в Акмолинской области. Выяснилось, что местный предприниматель, имея гослицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах. Его привлекли к ответственности.

А в Жамбылской области наказали предпринимателя, который продавал зараженное сибирской язвой мясо. Теперь он должен выплатить штраф более одного миллиона тенге.

В июле сообщалось, что в Казахстан из Китая незаконно ввезли свыше 35 тысяч килограмм мяса птицы. Весь этот объем был уничтожен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190234-nelegalnoe-myaso-prodavali-na-prilavkah-astany/

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