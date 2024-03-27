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Эзотерика

Тонны непроверенного мяса оказались на прилавках в Акмолинской области

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Мясо на рынке
Мясо. Иллюстративное фото: alexmak72427/Getty Images

Выдачу фиктивных ветсправок на реализацию мясной продукции пресекли прокуроры Акмолинской области - непроверенное мясо оказалось на прилавках, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокуратурой Атбасарского района была проведена проверка в деятельности ветеринарной лаборатории убойного пункта в Атбасаре по вопросу соблюдения требований при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию и сырье животного происхождения.

В ходе проверки прокуроры выявили, что местный предприниматель, имея государственную лицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах.

Всего за 3 года им выдано 850 таких справок. Как отметили в прокуратуре, за это время на прилавках региона оказались десятки тонн непроверенного мяса.

Подчеркивается, что был риск для жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

"По данному факту в адрес уполномоченных органов внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было привлечено к административной ответственности с приостановлением действия лицензии сроком на 6 месяцев. Таким образом, данный предприниматель ближайшие полгода не имеет право выдавать такие справки", - заявили в ведомстве.

Напомним, больше месяца назад в прокуратуре Павлодарской области сообщали, что трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного.

Как оказалось позже, в регионе была проведена фиктивная вакцинация скота.

Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях. Прокуроры также выяснили что патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073981-tonny-neproverennogo-myasa-okazalis-na-prilavkah-v-akmolinskoy-oblasti/

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