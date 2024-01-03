Бизнесмен продавал зараженное сибирской язвой мясо в Жамбылской области

В Жамбылской области наказали предпринимателя, который продавал зараженное сибирской язвой мясо. Теперь он должен выплатить штраф более одного миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда, административное дело в отношении индивидуального предпринимателя рассмотрели в Таласском районе. Мужчину обвинили по части 2 статьи 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Согласно материалам дела, в августе 2023 года бизнесмен продал мясо, зараженное сибирской язвой. Это повлекло причинение вреда здоровью человека. В зале суда предприниматель полностью признал свою вину. Его признали виновным и назначили штраф на сумму более одного миллиона тенге.

Постановление в законную силу не вступило.

Добавим, что согласно ч.2 ст.425 КоАП РК за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 460 МРП — 1 698 320 тенге.

По данным Минздрава РК, в стране за 10 месяцев 2023 года зарегистрировали 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой. 19 из них - в Жамбылской области.

В октябре прошлого года в Казахстане умер человек, зараженный сибирской язвой. Это произошло в Карагандинской области. Он был одним из трех инфицированных этой особо опасной болезнью. Все зараженные — жильцы одного дома.

По информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой бактерией Bacillus anthracis. У человека она возникает редко. Заразиться можно путем кожного контакта, через вдыхание спор сибирской язвы и при употреблении в пищу зараженного мяса.