Мясо животных неизвестного происхождения продавали на одном из рынков Астаны

Мясной рынок проверяют в Астане: там продавали мясо с поддельными ветеринарными печатями. Ведутся проверки на скотокрадство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, на одном из рынков Астаны при личном досмотре у задержанного продавца была изъята поддельная печать “АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ”, предназначенная для проштамповки туш сельскохозяйственных животных, подтверждающей их ветеринарный контроль.

"Как было установлено, задержанный не имел никакого отношения к инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства и не проводил лабораторные исследования.

На протяжении более месяца он использовал эту печать для организации так называемой "проверки" привозимой мясной продукции с целью допуска ее к продаже на рынке столицы", - сообщают правоохранители.

В настоящее время в территориальную инспекцию комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в городе Астане направлены уведомления, и принимаются соответствующие меры по проверке деятельности рынка, связанной с продажей мясной продукции.

В отношении задержанного и администрации рынка проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к кражам скота и реализации похищенного.

Мясо, не прошедшее ветконтроль. Фото: polisia.kz

Поддельная печать ветконтроля. Фото: polisia.kz

Напомним, ранее в июле стало известно, что в Казахстан из Китая незаконно ввезли свыше 35 тысяч килограмм мяса птицы. Весь этот объем был уничтожен.

В конце сентября 18 передвижных блокпостов установили в Карагандинской области в рамках противодействия кражам скота на автомобильных дорогах. Теперь сотрудники полиции будут останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов.

Позже стало известно, что из-за растущего числа краж скота в регионе полицейских в Карагандинской области перевели на усиленный режим работы.

Отметим, согласно статье 188-1 УК, скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Скотокрадство, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. 3. Скотокрадство, совершенное:

неоднократно;

с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 4. Скотокрадство, совершенное:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.