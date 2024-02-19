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Один на авто и два – в салоне: женщину на Camry с фальшивыми номерами задержали в Астане

Опубликовано:

Автомобиль едет по дороге
Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину на авто с подложными номерами. В салоне у нее нашли еще два номерных знака, один из которых – монгольский, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, нарушительницу задержали в ходе проведения ОПМ "Безопасная дорога". Столичные патрульные остановили Toyota Camry под управлением 29-летней женщины.

"При проверке документов выяснилось, что государственный регистрационный номерной знак является заведомо подложным.

Кроме того, в салоне транспортного средства были обнаружены еще два номерных знака, один из которых – на монгольском учете", – говорится в сообщении.

Отмечается, что номера были изъяты. Машина сейчас водворена на коммунальную штрафстоянку.

Добавим, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 120 тысяч тенге).

В соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061731-odin-na-avto-i-dva-v-salone-zhenschinu-na-camry-s-falshivymi-nomerami-zaderzhali-v-astane/

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