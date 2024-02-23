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Элитное авто с "блатными" номерами забрали у жителя Тараза (видео)

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Авто с подложными номерами
Авто. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

По улицам Тараза ездил элитный автомобиль с подложными госномерами. В полиции отметили, что номерные знаки были "блатными", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на одной из улиц Тараза сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения заметили автомобиль элитного класса Mercedes-Benz с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Наблюдение проводилось в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

"По словам водителя автомашины, он заменил госномера, чтобы избежать возможных штрафов", - пояснили в ДП Жамбылской области.

В отношении водителя были составлены административные протоколы. По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге).

Государственные регистрационные номерные знаки изъяли, а автотранспорт водворили на специализированную стоянку.

Согласно ч.3 ст.590 КоАП установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф для физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).

А в соответствии с ч.4 ст.590 КоАП управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год. 

В конце прошлого года полицейские Астаны поймали двух граждан, которые использовали подложные номера на своих автомобилях. Их подвергли административному аресту и лишению прав на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062663-elitnoe-avto-s-blatnymi-nomerami-zabrali-u-zhitelya-taraza-video/

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