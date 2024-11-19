Пьяным наехал на пешехода: павлодарец лишился свободы после езды на мотоцикле

В Павлодаре вынесли приговор мужчине, который пьяным сел за руль мотоцикла, хотя на тот момент был лишен водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Telegram-канале судов Павлодарской области рассказали о рассмотренном деле в отношении К. Его обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

Суд установил, что К. ранее был лишен водительских прав за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Но в сентябре этого года вновь сел за управление мотоциклом пьяным.

"Двигаясь по проселочной дороге вблизи села Кеменгер, К. не справился с управлением и наехал на пешехода, причинив ему закрытый двухлодыжечный перелом левой голени, ушибы головы, грудной клетки и др., которые соответствуют причинению средней тяжести вреда здоровью", - сказано в сообщении.

За содеянное законом предусмотрено только лишение свободы на срок до 7-ми лет. Но учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, наказание не может превышать 2/3 от максимального срока.

"В этой связи, с учетом раскаяния в содеянном и наличия на иждивении малолетнего ребенка, К. назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы. Также К. пожизненно лишен права управления транспортными средствами", - проинформировали в суде.

Добавим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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