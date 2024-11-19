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Эзотерика

Из роддома на штрафстоянку: как наказали участников кортежа в Алматинской области

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Нарушителей ПДД привезли в ИВС
Задержанные. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

В Алматинской области назначили наказание участникам кортежа, которые грубо нарушили правила дорожного движения, когда ехали из роддома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, суд города Қонаева вынес решение по делу водителей кортежа, грубо нарушивших ПДД на трассе Алматы - Усть-Каменогорск.

"Один из участников кортежа получил пять суток административного ареста, трое других получили по одному дню. Все четверо лишены водительских прав на один год. Еще двоим участникам назначили штрафы", - рассказали в МВД.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором несколько автомобилей кортежа блокируют путь другим участникам движения. Как выяснили полицейские, нарушители следовали из родильного дома города Қонаева в поселок Арна. Все автомобили кортежа задержали и водворили на штрафстоянку.

А в Туркестанской области наказали водителей кортежа из "Гелендвагенов". В полиции заявили, что водители авто нарушили правила дорожного движения и препятствовали движению других автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189397-iz-roddoma-na-shtrafstoyanku-kak-nakazali-uchastnikov-kortezha-v-almatinskoy-oblasti/

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