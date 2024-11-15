Из роддома на штрафстоянку: в Алматинской области наказали участников кортежа

В Алматинской области после публикации в Сети видео установили участников кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Telegram-канале Almatynews_kaz опубликовали несколько видео с информацией о том, что на трассе Алматы - Қонаев кортеж из нескольких авто перекрыл дорогу.

"Говорит, что свадьба и мы все должны на трассе за ним ехать! Еще и обижаются, что моргал и сигналил", - сказано в описании к посту. Также автор добавил, что некоторые из участников кортежа использовали подложные номера.

В пресс-службе ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали видео и сообщили, что все участники кортежа установлены.

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором участники автоколонны грубо нарушали правила дорожного движения. В ходе разбирательства выяснилось, что кортеж следовал из родильного дома Қонаева в поселок Арна.

Все автомобили кортежа задержаны и водворены на штрафстоянку. А их владельцы за грубое нарушение правил дорожного движения, использование подложных или государственных номерных знаков и отсутствие обязательного страхового полиса понесли наказание согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику!

Ранее сообщалось, что в Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.

До этого на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек. Нарушителей привлекли к ответственности.

В соответствии с ч.3 ст.590 КоАП РК установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге). На должностных лиц предусмотрен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (738 400 тенге). А на субъектов крупного предпринимательства предусмотрен штраф в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).

Кроме того, согласно статье 230 КоАП РК, за отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности придется заплатить 10 МРП (36 920 тенге).