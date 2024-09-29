Экс-работница ЦОНа обманула жителей Шымкента почти на 200 млн тенге

Бывшего главного специалиста Центра обслуживания населения в Шымкенте признали виновной в совершении мошенничества в отношении нескольких потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

На сайте суда Шымкента сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении бывшего главного специалиста ЦОН А. Ее обвиняли по статье "Мошенничество, совершенное неоднократно, путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере".

"Подсудимая А., в 2022 году войдя в доверие потерпевшей К., пообещала ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 га. Далее предложила потерпевшей совместную работу, открыв центр тестирования. После обещала помочь в получении квартиры по государственной программе, за что получила от потерпевшей К. деньги в общей сумме 113 млн тенге.

По остальным 14 эпизодам подсудимая А. также обманула потерпевших, обещав им помочь в получении квартир по государственным программам. Общий ущерб составил более 71,3 млн тенге", - сказано в сообщении.

По данным суда, вина подсудимой доказана ее показаниями, показаниями потерпевших, вещественными доказательствами, протоколами выемок, очными ставками и другими доказательствами, собранными по делу.

Подсудимая вину признала частично и просила применить отсрочку исполнения наказания в соответствии со статьей 74 УК.

Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельств - наличие малолетних детей А., отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

"Суд учел частичное признание вины А., отсутствие чистосердечного раскаяния, невозмещенный ущерб в особо крупном размере по исковым требованиям 14 потерпевших на общую сумму свыше 179 млн тенге. Суд назначил А.наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

По отдельному постановлению суда на орган опеки и попечительства возложена обязанность по определению опекунов несовершеннолетним детям А.

Ранее мы писали, что жители Алматы передали 7 млн тенге мужчине, который обещал им жилье за счет средств благотворительного фонда. Подозреваемый задержан.

Недавно в Алматы жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.