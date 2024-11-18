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Эзотерика

"Если говорят, что всех убьют или зарежут": павлодарских детей призвали ничего не бояться

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Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области
Сауле Шакенева. Кадр из видео: instagram.com/rupr.pvlshakeneva/

Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области записала видеообращение к детям, пострадавшим от насилия. Она призвала их любыми способами обращаться за помощью, передает NUR.KZ.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение. Она записала его в автомобиле, когда ехала из Экибастуза. В городе Сауле Шакенева встречалась с девочкой, которая, по ее словам, пострадала от сексуального насилия.

"Очень много страшной информации я услышала и еще раз поняла, что жертвы насилия боятся. Им кажется, что все вокруг пропитано страхом. Дети, не бойтесь никого и ничего. Если вам говорят, что всех убьют, всех зарежут, то это неправда. Обязательно есть взрослый человек в вашем кругу, который вам поможет", - рассказала уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области.

Сауле Шакенева призвала детей, попавших в такую ситуацию, звонить по номерам "111", "112" или ей лично, а также обращаться в школу, например, к директору и психологу.

"Если у вас отбирают телефон, найдите человека, у которого есть телефон. Пожалуйста, не оставляйте попыток выйти из того жуткого мира насилия, в который вас погрузили. Вы не виноваты в том, что с вами произошло. Но вы можете из него выйти, вы можете сами себе помочь хотя бы тем, чтобы сказать об этом и попросить помощи", - обратилась к детям Сауле Шакенева.

Ранее стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. О преступлении сообщил школьный учитель, которой удалось расположить ребенка к доверительной беседе.

Летом вынесли приговор жителю Павлодара, которого признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Суд установил, что мужчина надругался над 11-летней девочкой. Также стало известно, что в изнасиловании потерпевшей подозревается еще один мужчина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189018-esli-govoryat-chto-vseh-ubyut-ili-zarezhut-pavlodarskih-detey-prizvali-nichego-ne-boyatsya/

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