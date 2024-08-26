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"Если расскажешь, то я тебя убью": 20 лет колонии назначили павлодарцу за изнасилование девочки

Опубликовано:

Суд в Павлодаре
Зал суда. Фото: NUR.KZ

Жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Судом установлено, что мужчина надругался над 11-летней девочкой, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор озвучили сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Председательствующий отметил, что девочка рассказала о произошедшем своей тете лишь спустя пару лет. По словам потерпевшей, изнасилование было в мае 2020 года.

Мама потерпевшей пояснила, что в тот день срочно нужно было уйти на работу. Так как она доверяла подсудимому, оставила у него свою 11-летнюю дочь.

"О случившемся она долго не говорила ни маме, ни родным и близким в связи с тем, что вас боялась. Подсудимый после того, как ее изнасиловал, сказал: "Если кому-нибудь расскажешь, то я тебя убью", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Уголовное дело рассмотрели по ст.120 ч.4 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении малолетней). Мужчина вину не признал. Указывал, что в день изнасилования он был в Баянаульском районе, где работал в КХ табунщиком, но суд подтверждений этому не нашел.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.120 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор Нурлан Айтбаев.

В суде также стало известно, что в изнасиловании потерпевшей подозревается еще один мужчина. По данному факту ведется расследование в отношении бывшего сожителям матери, с которым она была в 2021 году.

Добавим, что согласно ст.120 ч.4 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153401-esli-rasskazhesh-to-ya-tebya-ubyu-20-let-kolonii-naznachili-pavlodarcu-za-iznasilovanie-devochki/

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