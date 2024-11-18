"Пожарные проигнорировали вызов": казахстанцу выплатят за дом почти 12 млн тенге
Опубликовано:
В Алматинской области несвоевременное прибытие пожарных привело к тому, что дом сельчанина пострадал от огня. Потерпевшему должны выплатить 11,9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в мае 2023 года около 17.30 житель села Елтай Алматинской области позвонил в пожарную часть и сообщил о возгорании высохшей травы на близлежащей к его дому территории.
"Пожарные вызов проигнорировали. На пожар прибыл представитель акимата, который совместно с местными жителями пытался потушить пожар подручными средствами", - установил суд.
По информации суда, пожарная служба прибыла и приступила к тушению пожара только в 22.40, когда огонь уже добрался до дома истца.
В результате жилище было повреждено пожаром. Сельчанину был причинен материальный ущерб на сумму 11,9 млн тенге.
В связи с этим казахстанец обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие аппарата акима Елтайского сельского округа и службы пожаротушения во время пожара и возместить понесенные в связи с этим материальные убытки.
СМАС признал незаконным бездействие службы пожаротушения, обязал ее возместить 11,9 млн тенге причиненных материальных убытков.
Это решение служба пожаротушения обжаловала в апелляции. Алматинский облсуд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе.
В октябре этого года в Карагандинской области произошел крупный пожар: возле села Коянды в Каркаралинском районе загорелась сухая трава.
Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка. Тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.
Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.
8 октября в МЧС заявили, что пожар в Павлодарской области ликвидировали. Такое же сообщение поступило из Карагандинской области на следующий день.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188947-pozharnye-proignorirovali-vyzov-kazahstancu-vyplatyat-za-dom-pochti-12-mln-tenge/