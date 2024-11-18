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Полицейского обвинили в принуждении девушек к сексу в Кокшетау

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В соцсетях появилась информация, что полицейский из Костанайской области, находясь в одной из квартир в Кокшетау, понуждал девушек к интимной близости. Информацию прокомментировали в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

Информацию опубликовал Telegram-канал Egov.press. В сообщении указывается, что на действия полицейского пожаловалась работница коммерческого секса из Акмолинской области.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

"Сотрудник находился в декретном отпуске с апреля и не исполнял свои служебные обязанности на момент совершения противоправных действий. Все действия были совершены им как частным лицом вне рамок работы в полиции", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

"Если факт проступка подтвердится, сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", - заявили в ДП Костанайской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188928-policeyskogo-obvinili-v-prinuzhdenii-devushek-k-seksu-v-kokshetau/

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