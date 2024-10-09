Криминалиста осудили за кражу денег с карты умершей жительницы Темиртау

Темиртауский городской суд рассмотрел уголовное дело против сотрудника полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 182 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, криминалист отдела полиции Темиртау органом досудебного расследования обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, она использовала свои служебные обязанности вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также совершила тайное хищение чужого имущества.

Суд установил, что подсудимая, являясь криминалистом оперативно-криминалистического отдела полиции Темиртау, при выезде на место происшествия по факту обнаружения тела в квартире в ходе осмотра обнаружила банковскую карту на имя умершей, а также на листе бумаги увидела последовательные секретные 4 цифры.

Она забрала банковскую карту и секретные 4 цифры, положила в карман форменного обмундирования сотрудника ОВД и по окончании следственных действий покинула место происшествия.

"Продолжая свое преступное намерение, прибыв к банкомату и убедившись, что на банковской карте имеются денежные средства, ввела уже известный ей код и сняла денежные средства в размере 182 000 тенге, тем самым тайно похитила указанную сумму денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив материальный ущерб", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 3 лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания "капитан полиции".

Потерпевшая сторона просила назначить наказание на усмотрение суда, так как материальный ущерб был возмещен. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Подсудимая признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.361 ч.2-1 УК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, государственных организациях и других организациях, с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей в соответствии со ст.44 УК", - сообщили в суде.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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