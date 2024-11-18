Экс-полицейского подозревают в убийстве в ЗКО

В ЗКО бывшего сотрудника полиции подозревают в убийстве, произошедшем во время драки. Пока неизвестно, когда мужчина уволился из органов внутренних дел, передает "Мой город".

Трагедия случилась в ночь на 17 ноября в Таскалинском районе. Как сообщили в прокуратуре ЗКО, между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От тяжких телесных повреждений один из них скончался в больнице.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался их бывший коллега, которого "ранее уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".

Экс-полицейского водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

Когда полицейский был уволен из органов, пока неизвестно. В региональном департаменте полиции пообещали ответить на этот вопрос позже.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в ЗКО местный житель скончался под колесами трактора, а подозреваемым в смертельном наезде стал майор полиции из соседнего села. По данным ДП региона, он дал признательные показания и был водворен в ИВС.