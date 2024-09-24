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Уволили из органов: полицейского подозревают в смертельном наезде на женщину в Уральске

Опубликовано:

Автомобильное колесо
Автомобильное колесо. Иллюстративное фото: Pixabay

ДТП со смертельным исходом произошло на днях в Уральске - под колесами авто погибла женщина, а за рулем машины мог находиться сотрудник полиции, пишет издание "Мой Город".

Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачева. Как заявили в ДП ЗКО водитель автомобиля "ВАЗ-21703" сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Проводится досудебное расследование - авто водворили на штрафстоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания

По информации издания, после случившегося подозреваемого уволили из органов внутренних дел.

Похожая история на днях произошла в ВКО - в Усть-Каменогорске полицейского подозревают в наезде на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм. В полиции подтвердили тот факт, что за рулем авто находился сотрудник МВД.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165538-uvolili-iz-organov-policeyskogo-podozrevayut-v-smertelnom-naezde-na-zhenshchinu-v-uralske/

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