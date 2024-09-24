Уволили из органов: полицейского подозревают в смертельном наезде на женщину в Уральске

ДТП со смертельным исходом произошло на днях в Уральске - под колесами авто погибла женщина, а за рулем машины мог находиться сотрудник полиции, пишет издание "Мой Город".

Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачева. Как заявили в ДП ЗКО водитель автомобиля "ВАЗ-21703" сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Проводится досудебное расследование - авто водворили на штрафстоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания

По информации издания, после случившегося подозреваемого уволили из органов внутренних дел.

Похожая история на днях произошла в ВКО - в Усть-Каменогорске полицейского подозревают в наезде на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм. В полиции подтвердили тот факт, что за рулем авто находился сотрудник МВД.