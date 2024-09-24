Уволили из органов: полицейского подозревают в смертельном наезде на женщину в Уральске
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ДТП со смертельным исходом произошло на днях в Уральске - под колесами авто погибла женщина, а за рулем машины мог находиться сотрудник полиции, пишет издание "Мой Город".
Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачева. Как заявили в ДП ЗКО водитель автомобиля "ВАЗ-21703" сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшая скончалась в больнице.
Проводится досудебное расследование - авто водворили на штрафстоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания
По информации издания, после случившегося подозреваемого уволили из органов внутренних дел.
Похожая история на днях произошла в ВКО - в Усть-Каменогорске полицейского подозревают в наезде на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм. В полиции подтвердили тот факт, что за рулем авто находился сотрудник МВД.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165538-uvolili-iz-organov-policeyskogo-podozrevayut-v-smertelnom-naezde-na-zhenshchinu-v-uralske/
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