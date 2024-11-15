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Подозреваемую в мошенничестве на 230 тыс. долларов казахстанку задержали на греческом острове

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Задержанная
Задержанная. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на сотни тысяч долларов, задержали на острове Хиос в Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск казахстанку.

По версии следствия, в 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет 230 тысяч долларов США.

"В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан", – проинформировали в министерстве.

Напомним, ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.

В конце лета в Казахстан также вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187690-obyavlennuyu-v-rozysk-kazahstanku-zaderzhali-na-grecheskom-ostrove/

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