Подозреваемую в мошенничестве на 230 тыс. долларов казахстанку задержали на греческом острове
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Гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на сотни тысяч долларов, задержали на острове Хиос в Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск казахстанку.
По версии следствия, в 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет 230 тысяч долларов США.
"В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан", – проинформировали в министерстве.
Напомним, ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.
Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.
В конце лета в Казахстан также вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187690-obyavlennuyu-v-rozysk-kazahstanku-zaderzhali-na-grecheskom-ostrove/