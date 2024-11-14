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Колонией и психбольницей обернулось для казахстанцев хищение 862 млн тенге

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Туркестанской области вынесли приговор по делу о хищении 862 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор. Один из осужденных направлен на принудительное лечение.

Как сообщается на сайте Антикоррупционной службы РК, в Туркестанской области огласили приговор в отношении директора подрядной организации ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момот Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development" Алматова Б.С.

"Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период 2019-2021 гг. 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.

При этом, на основании ч. 1 ст. 75 УК РК суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа", - сказано в сообщении Антикора.

Кроме того суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что сегодня казахстанцы узнали сразу о нескольких громких делах, связанных с хищением денег. По некоторым из громких дел уже вынесен приговор.

Так, АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Также в Антикоре сообщили, что председатель суда в Конаеве получил 9 млн за смягчение приговора подсудимому и был осужден.

А в Алматы сотрудников Антикора осудили за покушение на хищение обманным путем 20 тыс. долларов у гражданина Китая.

Кроме того, в СКО осужден заместитель районного акима за получение взятки - кадры его задержания также показал Антикор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187587-koloniey-i-psihbolnicey-obernulos-dlya-kazahstancev-hishchenie-862-mln-tenge/

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