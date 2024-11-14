Кадры задержания замакима района в СКО показал Антикор

В СКО осужден заместитель районного акима за получение взятки - кадры его задержания показал Антикор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

30 октября Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, руководителя районного отдела ЖКХ и директора ТОО.

В материалах дела говорилось, что заместитель акима района и руководитель районного отдела ЖКХ признаны виновными в получении, а директор ТОО - даче взятки в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог районного значения.

Приговором суда заместитель акима района осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, руководитель районного отдела ЖКХ - 7 годам, директор ТОО - 3 годам 6 месяцам.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с прокуратурой региона в совершении ряда тяжких коррупционных преступлений изобличен аким Илийского района - ведомство также показало кадры его задержания.

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