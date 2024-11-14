Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кадры задержания замакима района в СКО показал Антикор

Опубликовано:

Задержание чиновника
Задержание. Кадр из видео: Анткор

В СКО осужден заместитель районного акима за получение взятки - кадры его задержания показал Антикор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

30 октября Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, руководителя районного отдела ЖКХ и директора ТОО.

В материалах дела говорилось, что заместитель акима района и руководитель районного отдела ЖКХ признаны виновными в получении, а директор ТОО - даче взятки в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог районного значения.

Приговором суда заместитель акима района осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, руководитель районного отдела ЖКХ - 7 годам, директор ТОО - 3 годам 6 месяцам.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с прокуратурой региона в совершении ряда тяжких коррупционных преступлений изобличен аким Илийского района - ведомство также показало кадры его задержания.

Также мы писали, что сотрудника аппарата акима задержали при получении миллиона в Акмолинской области

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187548-kadry-zaderzhaniya-zamakima-rayona-v-sko-pokazal-antikor/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie