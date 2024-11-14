Председатель суда в Қонаеве получил 9 млн за смягчение приговора подсудимому

Председателя суда города Қонаев осудили за мошенничество, об этом сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает NUR.KZ.

Как сообщил Бигайдаров на брифинге Антикора, приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда осужден на 4,6 года лишения свободы.

"Председатель суда города Қонаев Ж.Ж. Жанболатов признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому", - сообщил спикер.

Он объяснил, что судья намеревался переквалифицировать особо тяжкое преступление на менее тяжкое. В качестве дополнительной меры наказания ему пожизненно запрещено занимать посты на госслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске председателя городского суда по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн тенге задержали в служебном кабинете.