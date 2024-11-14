Сотрудники Антикора оказались в суде, пытаясь получить 20 тыс. долларов от гражданина Китая
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В Алматы сотрудников Антикора осудили за покушение на хищение обманным путем 20 тысяч долларов у гражданина Китая, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров во время брифинга, два сотрудника Агентства изобличены в правонарушении.
"Нами изобличен гражданин Муталиев и соучастник Аманбаев. Приговором Медеуского суда Алматы они признаны виновными в покушении на хищение обманным путем 20 тысяч долларов у гражданина Китая.
Якобы за неприятие мер по выдворению его из страны за нарушение миграционного законодательства. Также Аманбаев осужден за подстрекательство к даче взятки на 3,5 года, а Муталиев - на 5 лет", - рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель суда в Қонаеве получил 9 млн за смягчение приговора подсудимому.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187462-sotrudniki-antikora-okazalis-v-sude-pytayas-poluchit-20-tys-dollarov-ot-grazhdanina-kitaya/