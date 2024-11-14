Сотрудники Антикора оказались в суде, пытаясь получить 20 тыс. долларов от гражданина Китая

В Алматы сотрудников Антикора осудили за покушение на хищение обманным путем 20 тысяч долларов у гражданина Китая, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров во время брифинга, два сотрудника Агентства изобличены в правонарушении.

"Нами изобличен гражданин Муталиев и соучастник Аманбаев. Приговором Медеуского суда Алматы они признаны виновными в покушении на хищение обманным путем 20 тысяч долларов у гражданина Китая.

Якобы за неприятие мер по выдворению его из страны за нарушение миграционного законодательства. Также Аманбаев осужден за подстрекательство к даче взятки на 3,5 года, а Муталиев - на 5 лет", - рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель суда в Қонаеве получил 9 млн за смягчение приговора подсудимому.