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Серию краж расследуют в Караганде

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Колесо велосипеда крупным планом
Велосипед. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Караганде задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в кражах велосипедов. Полиция установила его причастность к пяти подобным преступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 30-летнего мужчину. Он со двора частного дома похитил велосипед. 30-летний потерпевший оценил ущерб в 170 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания, велосипед изъят.

Полицейские установили его причастность к пяти аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование

Ранее сообщалось, что в Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. 37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170971-seriyu-krazh-rassleduyut-v-karagande/

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