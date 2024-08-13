Иностранец заявил об угоне авто и попал под уголовную статью в Алматинской области

Иностранца подозревают в заведомо ложном доносе. По версии следствия, он заявил, что у него угнали автомобиль, который он сам же продал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

"Сотрудники полиции задержали 46-летнего гражданина Дагестана, который попытался ввести в заблуждение правоохранительные органы, заявив об угоне автомобиля, который сам же и продал", - рассказал глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов в Instagram.

Иностранец обратился в полицию, заявив, что его дорогостоящее авто было угнано. Однако вскоре выяснилось, что он сам ранее эту же машину и продал.

Наряду с этим было установлено, что мужчина ранее был фигурантом аналогичного дела в России.

"Тогда он умышленно сжег автомобиль и получил страховую выплату, а затем приобрел аналогичную машину и с ней прибыл в Казахстан, намереваясь совершить похожую махинацию", - рассказал Аленов.

По факту заведомо ложного доноса проводится расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Согласно части 1 статьи 417 УК РК, заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка наказывается:

штрафом в размере до 200 МРП (738,4 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов.

В соответствии с частью 2 данной статьи, заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.