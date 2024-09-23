Авто медиков, приехавших на вызов к больному пациенту, угнали в Костанае (видео)

В Костанае полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля медицинских работников, приехавших на вызов к пациенту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 19 сентября по поступившему сообщению о машине, угнанной со двора дома в жилом микрорайоне, полицейские ввели в городе план "Перехват".

Подозреваемого в угоне обнаружили по камерам видеонаблюдения и задержали в центре Костаная.

"В ходе разбирательств полиция установила, что 39-летний местный житель незаконно завладел автомобилем одной из частных медицинских клиник, работники которой приехали на вызов к больному пациенту.

Во время задержания от водителя исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался", - рассказали в ДП Костанайской области.

По факту невыполнение законных требований полицейских суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

В настоящее время по факту угона транспортного средства полицией возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.

Отметим, что по ч.4 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

В соответствии со ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.