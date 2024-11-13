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Эзотерика

Жителя СКО заподозрили в убийстве собственной матери

Опубликовано:

Женщина сидит на скамейке
Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области расследуют смерть 53-летней женщины. Ее тело нашли на месте пожара, но экспертиза показала, что умерла она до него, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, трагический случай произошел несколько дней назад в одном из жилых домов в райцентре Явленка. В жилом строении произошел пожар. В ходе его тушения огнеборцы обнаружили тело 53-летней хозяйки дома.

Однако экспертиза показала, что женщина умерла не от отравления угарным газом, а гораздо раньше.

Подозрение пало на 30-летнего сына погибшей. Следствие выясняет, мог ли мужчина поджечь дом, чтобы замести следы совершенного преступления. 

"За совершение убийства жительницы села Явленка Есильского района, тело которой обнаружено в собственном доме после пожара, полицией установлен и задержан 30-летний мужчина. Он водворен в ИВС.

Расследование продолжается. Обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186546-zhitelya-sko-zapodozrili-v-ubiystve-sobstvennoy-materi/

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