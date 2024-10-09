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Убившему родную мать подростку вынесли приговор в ЗКО

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Парень в наручниках
Подросток в наручниках. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

В Западно-Казахстанской области вчера, 8 октября, вынесли приговор 17-летнему юноше, которого обвиняли в убийстве собственной матери, передает издание "Мой город".

Дело рассматривали присяжные заседатели.

Как пишет издание, 17-летнего Адилета В. признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии для несовершеннолетних. 

"В. совершил тяжкое преступление. При вынесении приговора учитывалось то, что подсудимый является несовершеннолетним. Вещественные доказательства в виде белого паласа, одежда В., образцы ногтей, волос, железная монтировка, складной нож подлежат уничтожению", – зачитала приговор судья Динара Гильманова. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. 

Отмечается, что само преступление произошло 18 октября в Шынгырлауском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171788-ubivshemu-rodnuyu-mat-podrostku-vynesli-prigovor-v-zko/

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