Районный аким за формальное исполнение поплатился деньгами в СКО

В СКО денежное взыскание наложили акима Кызылжарского района за формальное исполнение определения суда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, такое решение принял специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области.

В суде пояснили, что обязанность по предоставлению мотивированной позиции закреплена в АППК и введена в действие с апреля 2023 года. Непредставление ее в установленный судьей срок может являться основанием для применения денежного взыскания.

Предоставление мотивированной позиции позволяет узнать видение вышестоящего должностного лица относительно требований административного акта на стадии предварительного слушания.

"В данном случае мотивированная позиция акима Кызылжарского района не содержала обоснования позиции вышестоящего административного органа. Тем самым определение суда было исполнено формально", - уточнили в суде.

Как следствие, на акима было наложено денежное взыскание в размере 20 МРП (73 840 тенге).

"Прежде всего, такая мера направлена на стимулирование участников судебного процесса к добросовестному отношению к своим процессуальным правам и обязанностям", - подчеркнули в суде.

Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее на руководителя управления государственных доходов по Уральску наложили денежное взыскание за неисполнение решения суда в установленный срок.

А акиму Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Он должен был выделить два земельных участка жителям города.

В Акмолинской области акиму района также назначили наказание в виде денежного взыскания за неисполнение судебного запроса. Суд посчитал, что это свидетельствует о злоупотреблении акимом процессуальными правами.