Суд оштрафовал акима района в Акмолинской области

В Акмолинской области акиму района назначили наказание в виде денежного взыскания за неисполнение судебного запроса, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебная коллегия по административным делам областного суда ранее рассмотрела иск о признании незаконным и отмене постановления акимата района по переоформлению прав на земельный участок.

Постановлением коллегии иск в части признания незаконным и отмене постановления акимата был удовлетворен.

"В ходе рассмотрения дела коллегией был направлен судебный запрос акиму района с истребованием отсутствующих в материалах дела сведений в отношении спорного земельного участка для установления обстоятельств, имеющих существенное значение по делу", - пояснили в суде.

Коллегия предупредила участников процесса о направлении судебных запросов, на которые своевременно и в полном объеме необходимо предоставить сведения и документы.

Как установил суд, аким своевременно получил судебный запрос, но в установленный срок не исполнил его и в коллегию по продлению срока исполнения не обращался.

"Невыполнение запроса суда свидетельствует о злоупотреблении ответчиком процессуальными правами", - подчеркнули в суде.

Определением коллегии областного суда на акима района наложено денежное взыскание в размере 20 МРП (73 840 тенге). Определение уже вступило в законную силу.

Ранее акиму Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Он должен был выделить два земельных участка жителям города, но не исполнил решение суда.

А в Мангистауской области земельный участок, который женщина получила по наследству от умершей матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку. Суд установил, что он не был вправе распоряжаться земельным участком, не относящимся к госсобственности.