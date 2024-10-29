Главного налоговика оштрафовали в Уральске

На руководителя налогового органа в Уральске наложено денежное взыскание за неисполнение решения суда в установленный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ранее местный житель обратился в специализированный межрайонный административный суд ЗКО с иском. Он пояснил, что направил заявление о применении процедуры внесудебного банкротства в адрес управления государственных доходов по Уральску, на что получил уведомление об отказе в применении данной процедуры.

Суд, изучив материалы дела, выявил нарушение налоговым органом закона при лишении казахстанца права объявить себя банкротом. Также был нарушен порядок проведения административной процедуры.

В этой связи решением СМАС ЗКО иск был удовлетворен, а уведомление налогового органа было признано незаконным.

Суд обязал городское управление государственных доходов в месячный срок провести и закончить возбужденную административную процедуру в отношении истца. Вместе с тем с ответчика взыскали расходы по оплате помощи представителя в размере 70 тыс. тенге, расходы по уплате государственной пошлины на 18 460 тенге.

27 августа 2024 года решение суда вступило в законную силу, 4 сентября его направили на исполнение.

"Однако решение суда в установленный срок исполнено не было, в связи с чем суд рассмотрел вопрос о наложении денежного взыскания, назначив судебное заседание", - уточнили в суде.

Руководитель налогового органа на судебное заседание не явился, представив заявление о том, что у него запланировано заседание комиссии по экономике и бюджету.

Представитель ответчика пояснила, что в настоящее время предпринимаются меры по исполнению судебного акта, направлено ходатайство в вышестоящий орган о выделении денежных средств.

"Однако доводы ответчика о направлении ходатайства о выделении средств не являются основанием для освобождения от денежного взыскания, поскольку судебный акт должен был быть исполнен в полном объеме в срок до 4 октября 2024 года", - пояснили в суде.

Таким образом, за неисполнение решения суда СМАС ЗКО на руководителя управления государственных доходов по Уральску наложил денежное взыскание в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Ранее стало известно, что в Акмолинской области акиму района назначили наказание в виде штрафа за неисполнение судебного запроса. За это чиновник заплатит более 70 тыс. тенге.

Главе Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Аким должен был выделить два земельных участка местным жителям, но не исполнил решение суда.