Более пяти тысяч граффити с рекламой наркотиков закрасили алматинцы

Тысячи алматинцев закрасили рекламу наркотиков в виде граффити и уничтожили аналогичные расклейки в эти выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Таким образом, Алматы принял эстафету от Караганды и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ" более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.

Неравнодушные алматинцы не остались в стороне, вооружившись красками и инструментами, чтобы очистить свой город от грязных предложений, ведущих к зависимости и разрушению жизней.

На мероприятии можно было увидеть и курсантов МВД, и обычных жителей, вместе стремящихся сделать Алматы безопаснее и чище.

"Особенно вдохновляет участие студентов КазНМУ и молодежного движения "Лига волонтеров", которые показали настоящий пример гражданской ответственности.

Впереди такие же акции во всех регионах страны, и МВД призывает каждого казахстанца быть частью этого движения, ведь каждый закрашенный QR-код или трафарет может спасти чью-то жизнь", - сообщили в Департаменте.

Там напомнили, что нанесение наркограффити - это преступление, караемое лишением свободы от трех до шести лет. Гражданам следует сообщать о таких случаях по номеру "102".

За последние месяцы был зарегистрирован 191 факт рекламы наркотиков, и продолжается активная блокировка противоправного контента в интернете: закрыто более 3000 сайтов и удалено 1500 Telegram-каналов, активно участвовавших в пропаганде запрещенных веществ.

В МВД пригласили неравнодушных казахстанцев присоединиться к борьбе против наркорекламы, а Алматы передал эстафету другим городам.