КНБ задержал подозреваемых в экстремистской деятельности (фото, видео)

В Алматы, а также в Алматинской области и области Ұлытау задержаны 5 граждан Казахстана. Они подозреваются в организации религиозно-экстремистской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"7 ноября т.г. Комитетом национальной безопасности при координации Прокуратуры Алматинской области с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской области и области Ұлытау задержаны 5 граждан Казахстана.

Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде "подписки о невыезде", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Задержание подозреваемого. Фото: КНБ РК

Задержание подозреваемого. Фото: КНБ РК

В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Отмечается, что среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.

Задержание подозреваемого. Фото: КНБ РК

По данному факту проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В начале осени в КНБ сообщили о задержании в Алматы и трех областях Казахстана подозреваемых в террористической деятельности.

В июле в Астане, Шымкенте, а также в Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов.

Тогда же мы писали, что подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера задержали в Туркестанской области. В МВД заявили, что он распространял среди граждан Казахстана, в том числе через соцсети, видеоролики проповедников международных террористических организаций и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма.

В статье 405 УК РК говорится, что участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.