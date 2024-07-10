Как отметили полицейские был задержан гражданин ближнего зарубежья - приверженец радикальных религиозных идей. Сообщается, что он распространял среди граждан Казахстана, в том числе через соцсети, видеоролики проповедников международных террористических организаций и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма. При личном обыске у подозреваемого оперативники изъяли два мобильных телефона, где обнаружены материалы, являющиеся вещественными доказательствами, подчеркнули в полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Напомним, в июне сообщалось, что псевдорелигиозные пансионаты работали под видом детских благотворительных учреждений в Актобе. В ходе изучений личных дел воспитанников пансионатов "Актобе" и "Акжар" установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями, отметили в надзорном ведомстве. Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям, подчеркнули в прокуратуре. Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также был подтвержден опросами детей и воспитателей. До этого прокуратурой Алматы была предотвращена незаконная деятельность 26 благотворительных учреждений - выявлены факты нарушения прав детей. В прокуратуре выяснили, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи. А в ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений.