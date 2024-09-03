КНБ провел задержания в Алматы и трех областях (видео)

В КНБ сообщили о задержании в Алматы и трех областях Казахстана подозреваемых в террористической деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в августе КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Ұлытау проведены мероприятия по противодействию терроризму.

"Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей", - рассказали в ведомстве.

Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.

В отношении задержанных ведутся досудебные расследования по ст.256 УК РК.

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.