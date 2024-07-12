КНБ задержал подозреваемых в экстремистской деятельности в нескольких регионах Казахстана (фото, видео)

О задержании лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили сегодня в Комитете Национальной безопасности Казахстана, передает NUR.KZ.

В июле в Астане, Шымкенте, а также в Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов.

"Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и один иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях", - сообщили в ведомстве.

По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства.

В КНБ подчеркнули, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане.

В отношении еще двух лиц проверяется информация о регулярном употреблении "тяжелых" наркотиков.

Проводится досудебное расследование по статьям 256, 257, 259 и 405 Уголовного кодекса РК.

Напомним, на днях мы писали, что подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера задержали в Туркестанской области. В МВД заявили, что он распространял среди граждан Казахстана, в том числе через соцсети, видеоролики проповедников международных террористических организаций и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма.

Отметим, согласно статье 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 257 УК РК, создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 259 УК РК, вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В статье 405 УК РК говорится, что участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.