Казахстанец получил 10 суток ареста за поврежденную клумбу (видео)

18-летнего жителя Алматинской области приговорили к 10 суткам ареста за хулиганство - повреждение цветочной клумбы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, полицейскими города Қонаев задержан 18-летний местный житель, который в ночь на 11 ноября из хулиганских побуждений повредил цветочную клумбу в центре города.

"В отношении молодого человека было возбуждено административное дело по факту мелкого хулиганства. Суд признал его виновным и приговорил к 10 суткам административного ареста, обязав также возместить причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале осени мы писали, что очевидец сообщил в полицию о мужчине, который на пересечении улиц Абая и Павлова в Костанае на проезжую часть раскидал клумбы с цветами, мешающие проезду.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого стражи порядка задержали на соседней улице.

Позже стало известно, что пьяному костанайцу, разбившего более 50 вазонов с цветами на одной из улиц города, назначили штраф в размере более 147 тысяч тенге.

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.