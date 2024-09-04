Костанаец заплатит 147 тысяч тенге за погром на улице и разбросанные цветы
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Пьяному костанайцу, разбившего более 50 вазонов с цветами на одной из улиц города, назначили штраф в размере более 147 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Костанайской области.
"Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай А. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.434, ч.1 ст.147-1 КоАП, наложено административное взыскание в виде административного штрафа по 20 МРП за каждое правонарушение, на общую сумму 147 680 тенге", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
Отмечается, что при рассмотрении дела установлены смягчающие ответственность обстоятельства - раскаяние в содеянном. К отягчающим ответственность обстоятельствам суд отнес совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, утром 4 сентября очевидец сообщил в полицию о мужчине, который на пересечении улиц Абая и Павлова в Костанае на проезжую часть раскидал клумбы с цветами, мешающие проезду.
Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого стражи порядка задержали на соседней улице.
Добавим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, -
влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Также согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157277-kostanaec-zaplatit-147-tysyach-tenge-za-pogrom-na-ulice-i-razbrosannye-cvety/