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Костанаец устроил погром на улице и разбросал цветы (видео)

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Вазоны с цветами на проезжей части
Поврежденные вазоны с цветами. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае полицейские задержали пьяного мужчину, разбившего более 50 вазонов с цветами. Ему назначили штрафы на сумму более 160 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 4 сентября очевидец сообщил в полицию о мужчине, который на пересечении улиц Абая и Павлова на проезжую часть раскидал клумбы с цветами, мешающие проезду.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами.

Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого стражи порядка задержали на соседней улице. До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин и умышленно повредить входную дверь.

Медицинским освидетельствованием у задержанного установили среднюю степень опьянения. Мужчину поместили в изолятор временного задержания. Он должен понести административное наказание сразу по четырем фактам.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде нарушителю уже назначили штраф около 19 тыс. тенге.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Костаная молодой человек также был признан виновным в умышленном повреждении вазонов с цветами и мелком хулиганстве. Ему назначили второй штраф на сумму порядка 150 тыс. тенге.

По данным акимата города, ущерб, причиненный нарушителем, составил около 360 тыс. тенге. В ведомстве также добавили, что высадка вазонов проводилась весной, а в течение всего лета озеленители города проводили специальный уход - полив, прополку и рыхление.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

В соответствии со ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157129-kostanaec-ustroil-pogrom-na-ulice-i-razbrosal-cvety-video/

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