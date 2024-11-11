Взломали стену: дерзкое ограбление банка произошло в Павлодаре
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В павлодарском отделении банка сегодня утром обнаружили пробитую стену. На место вызвали полицейских, которые сейчас ищут подозреваемых в совершении кражи, передает корреспондент NUR.KZ.
Полицейские сегодня оцепили отделение одного из известных банков в Павлодаре. Оно расположено на первом этаже дома №40 на улице Естая. Вместе с тем, доступ оказался закрыт и в подвальное помещение высотки.
По словам местных жителей, минувшая ночь прошло довольно спокойно.
"Полицейским сказала, что ночью было. Ночью у меня батарея шумела в зале. В 4 часа. Потом позвонила в КСК. КСК пришли в 5 часов, отключили, и перестало все", - поделилась жительница дома №40 по улице Естая.
В полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что начато расследование по факту кражи, на данный момент ведется поиск причастных к делу.
"11 ноября в 9.30 утра в полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство Департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП Павлодарской области.
Между тем, в полиции не указывает, кражу чего именно совершили из отделения банка.
Ранее в Астане полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине. Один из посетителей, по версии следствия, украл сумку, в которой находились 1,3 млн тенге. Сумка с деньгами была возвращена потерпевшей.
Также в столице был задержан мужчина, который подозревается в совершении краж в бутиках спортивной одежды.
А в Караганде задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в кражах велосипедов. По данным полиции, он может быть причастен к пяти подобным преступлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185773-krazhu-cherez-vzlom-steny-obnaruzhili-v-otdelenii-banka-v-pavlodare/