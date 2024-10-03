"Сорвал этикетку с магнитом": кража в бутике спортодежды попала на видео в Астане

В Астане задержан 23-летний мужчина, который подозревается в совершении краж в бутиках спортивной одежды в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в полицию обратился представитель магазина, который сообщил, что из бутика была похищена мужская куртка фирмы "Columbia". Стоимость верхней одежды - около 110 тысяч тенге.

"При просмотре камер видеонаблюдения оперативники заметили, как один из покупателей надел куртку, затем незаметно сорвал этикетку с магнитом и вышел из бутика. Через три дня злоумышленник обчистил еще два бутика спортивного бренда, где аналогичным образом похитил одежду", - говорится в сообщении МВД.

Сотрудники оперативно-поискового отдела департамента полиции Астаны по "горячим следам" задержали 23-летнего парня, который причастен к трем фактам краж одежды из одноименной сети спортивных товаров.

В настоящее время подозреваемый в совершении краж признался, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астане задержали подозреваемого в краже вещей из магазинов - им оказался 43-летний мужчина, который полностью признал свою вину. Преступление раскрыто по камерам видеонаблюдения.

В Астане зимой задержан 19-летний подозреваемый в краже брендовой футболки.

Также ранее мы писали о случае, когда сразу две магазинные кражи попали на видео в Алматы. В первом случае в спортивном магазине украли кроссовки, во втором - были украдены товары народного потребления на сумму 45 тыс. тенге. Оба преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения. В итоге были задержаны подозреваемые - двое мужчин в возрасте 55 и 36 лет.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.