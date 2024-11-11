Тело без вести пропавшего мужчины найдено на окраине села в Алматинской области

В Алматинской области на окраине села Алмалык найдено тело без вести пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"9 ноября на окраине села Алмалыбак Карасайского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 51-летнего мужчины, без вести пропавшего 2 ноября.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. По результатам оперативно-розыскных мероприятий 9 ноября сотрудниками криминальной полиции установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В настоящее время, по данным ведомства, проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ранее сообщалось, что в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

А в области Абай найдено тело 30-летней девушки, которая пропала 26 мая - казахстанка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь.

Летом тело неизвестного мужчины нашли на территории водохранилища в Караганде.

В апреле этого года в центре Уральска было найдено тело умершего мужчины с видимыми телесными повреждениями. По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства гибели мужчины стали выяснять полицейские.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.