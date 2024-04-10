Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Уральске

Сегодня в центре Уральска было найдено тело умершего мужчины с видимыми телесными повреждениями. Заведено уголовное дело, передает портал "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на данные полиции, 10 апреля полицейским поступил вызов о том, что на территории завода в Уральске лежит человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили труп мужчины европейской внешности.

По словам правоохранителей, погибшему около 40 лет.

"На теле имеются видимые телесные повреждения", – сообщил начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.

Отмечается, что по факту происшествия начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Иные обстоятельства выясняют полицейские.

Также напомним, что несколько дней назад на детской площадке в Алматы нашли тело убитого мужчины.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.