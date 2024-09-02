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Казахстанец умудрился уйти в армию, чтобы избежать уголовного преследования

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Военнослужащий с винтовкой за спиной
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

19-летнего казахстанца, которых был подозреваемым по делу о наркотиках, стражи порядка нашли в воинской части, куда он отправился служить, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акмолинские полицейские установили юношу, который, по их данным, пытался скрыться от уголовного преследования.

"19-летний житель Костанайской области умудрился уйти в армию, чтобы избежать уголовного преследования за совершение наркопреступления. Однако отслужить положенный срок ему не удастся", - отметили в ДП Акмолинской области.

26 августа сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности УП Кокшетау совместно с отделением военной полиции воинской части 5510 юноша был задержан.

"Несколькими месяцами ранее на территории Кокшетау полицейскими были задержаны двое молодых людей, у которых было обнаружено и изъято более 20 гр. психотропного вещества", - пояснили в ведомстве.

По факту незаконного хранения запрещенных веществ сотрудники полиции начали досудебное расследование, а самих фигурантов отпустили по месту жительства до получения результатов судебно-химической экспертизы. Один из подозреваемых являлся жителем Кокшетау, второй - жителем соседней Костанайской области.

"Когда пришли результаты экспертизы, оперативники задержали местного жителя и водворили в изолятор временного содержания, а на задержание соучастника отправились в Костанайскую область, где узнали, что тот благополучно ушел в армию", - уточнили в ДП региона.

Учитывая, что парень подозревается в совершении тяжкого преступления, его место службы было установлено, и он был задержан и водворен в ИВС. Ведется следствие.

В августе в Костанае полицейские задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в закладке наркотиков. При парне обнаружили 3,86 гр. синтетических наркотиков. Со слов самого подростка, он нашел пакетики с порошком белого цвета на улице.

А на станции Аул области Абай транспортные полицейские задержали иностранца, который перевозил марихуану в пассажирском поезде сообщением Новосибирск - Бишкек. Решением суда ему назначили наказание в виде штрафа на сумму свыше 700 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156097-kazahstanec-umudrilsya-uyti-v-armiyu-chtoby-izbezhat-ugolovnogo-presledovaniya/

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