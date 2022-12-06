Чужую Toyota забрали на эвакуаторе в Павлодаре и сдали на металлом за 80 тыс. тенге
Опубликовано:
23-летний парень оказался на скамье подсудимых в Павлодаре. Его обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.
Из материалов дела следует, что Toyota Camry стояла во дворе многоэтажки по улице Ломова в Павлодаре.
Владелец купил ее за миллион тенге, но не ездил, потому что она была не на ходу. Спустя время сам переехал в другой дом, а иномарку оставил на месте в надежде, что припаркованную машину под камерой наблюдения никто не украдет.
Однако в мае 2022 года сюда вызвали эвакуатор и легковушку вывезли в село Набережное, где сдали на металлолом за 80 тысяч тенге. Затем Toyota Camry разрезали по частям.
На следующий день после кражи 23-летнего подозреваемого задержали и водворили под стражу. Оказалось, что он был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и ограничен в свободе.
В итоге парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы за кражу авто, присоединив к приговору неотбытую часть предыдущего наказания.
Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000341-chuzhuyu-toyota-zabrali-na-evakuatore-v-pavlodare-i-sdali-na-metallom-za-80-tys-tenge/