Чужую Toyota забрали на эвакуаторе в Павлодаре и сдали на металлом за 80 тыс. тенге

Эвакуатор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

23-летний парень оказался на скамье подсудимых в Павлодаре. Его обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Из материалов дела следует, что Toyota Camry стояла во дворе многоэтажки по улице Ломова в Павлодаре.

Владелец купил ее за миллион тенге, но не ездил, потому что она была не на ходу. Спустя время сам переехал в другой дом, а иномарку оставил на месте в надежде, что припаркованную машину под камерой наблюдения никто не украдет.

Однако в мае 2022 года сюда вызвали эвакуатор и легковушку вывезли в село Набережное, где сдали на металлолом за 80 тысяч тенге. Затем Toyota Camry разрезали по частям.

На следующий день после кражи 23-летнего подозреваемого задержали и водворили под стражу. Оказалось, что он был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью и ограничен в свободе.

В итоге парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы за кражу авто, присоединив к приговору неотбытую часть предыдущего наказания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000341-chuzhuyu-toyota-zabrali-na-evakuatore-v-pavlodare-i-sdali-na-metallom-za-80-tys-tenge/