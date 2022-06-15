Припаркованный вдоль дороги из-за поломки автомобиль угнали с помощью эвакуатора в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ollo/ Getty Images

Автомобиль, который оставили вдоль дороги из-за поломки, похитили с помощью эвакуатора. В совершении данного преступления подозревается 28-летний астанчанин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По словам владельца автомобиля "ВАЗ-2107", его машина сломалась во время движения по Коргалжинскому шоссе. Мужчина припарковал авто вдоль дороги и решил вернуться за ним позже.

Однако, вернувшись за ним спустя месяц, владелец не нашел свой "ВАЗ".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 28-летнего жителя Нур-Султана, которого подозревают в похищении данного транспортного средства.

По информации стражей порядка, подозреваемый приметил стоящий вдоль дороги автомобиль, нанял эвакуатор и похитил ТС.

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники отследили маршрут эвакуатора, который отвез авто в пункт приема металла.

Отмечается, что автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге был сдан в пункт приема металла за 50 тыс. тенге.

Также стражи порядка выяснили, что скупщик продал машину, а покупатель сумел отремонтировать ее и даже передвигался на ней по городу, ничего не подозревая о прошлом автомобиля.

В настоящее время автомобиль изъят, его вернули владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974170-priparkovannyy-vdol-dorogi-iz-za-polomki-avtomobil-ugnali-s-pomoschyu-evakuatora-v-nur-sultane/