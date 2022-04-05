Астанчанин нанял эвакуатор, чтобы угнать машину

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За необычную кражу чужого авто был задержан житель Нур-Султана. По информации полицейских, он угнал неисправный автомобиль с помощью нанятого эвакуатора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В полиции рассказали, что 28-летний задержанный ночью прогуливался по столичным дворам и заметил неисправный автомобиль марки Mercedes.

"Удостоверившись, что в нем отсутствует сигнализация, и предположив, что хозяин не заметит пропажу, он нанял эвакуатор. Краденое транспортное средство стоимостью около 1,5 млн тенге он собирался отремонтировать и сбыть", - говорится в сообщении ДП.

Подозреваемый дал признательные показания, ведется досудебное расследование.

Кроме того, проверяется причастность задержанного к ранее совершенным на территории города аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963559-astanchanin-nanyal-evakuator-chtoby-ugnat-mashinu/